《汇市简讯》Lloyds of London已经准备了应对欧元崩跌的计划

南非汇市：兰特回落，因美元在一批乐观经济数据出炉后反弹
1615 GMT，兰特兑美元下跌0.43%，报12.9800兰特，随着美元收复部分失地，兰特从盘中高位12.9000有所回落。
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* 英国每日电讯报:Lloyds of London准备了应对欧元崩跌的方案.
* 其CEO称,保险市场已经降低了欧元曝险仓位.
* Lloyd制定了计划,若希腊退出欧元区,将转而采取多种货币的结算系统.
* Lloyd的毛承保保费(GWP)为235亿欧元,其中的18%来自欧洲.(完)
--编译 高琦; 审校 张明钧
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1615 GMT，兰特兑美元下跌0.43%，报12.9800兰特，随着美元收复部分失地，兰特从盘中高位12.9000有所回落。
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欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选