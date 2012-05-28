《汇市简讯》Lloyds of London已经准备了应对欧元崩跌的计划

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* 英国每日电讯报:Lloyds of London准备了应对欧元崩跌的方案.

* 其CEO称,保险市场已经降低了欧元曝险仓位.

* Lloyd制定了计划,若希腊退出欧元区,将转而采取多种货币的结算系统.

* Lloyd的毛承保保费(GWP)为235亿欧元,其中的18%来自欧洲.(完)

--编译 高琦; 审校 张明钧

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