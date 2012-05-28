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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 17:27 BJT

《中国企业债发行日程表》--5月28日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间       主承销商
           (亿元人民币)                                   
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*铁岭公共       12         6         7.34%         AA     5/29-5/31       中投证券
资产投资
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*首都开发       16         7         5.95%         AA+    5/29-5/31       广发证券
控股集团       (第3年起,每年偿付20%债券本金)                             中银国际证券
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南通市通州区    18         7         6.80%         AA      5/28-5/30      中信建投
惠通投资公司           (第3年起每年偿还20%的本金)
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山西国际        20        10       前五年5.38%     AA+     5/24-5/30      国信证券   
电力集团               (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
                       (第6年起分别偿还10%、10%、20%、30%和30%的本金)
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朝阳建设        16         7         7.30%         AA      5/25-5/31      齐鲁证券
投资公司               (第3年起分别偿还20%的本金)                         国开证券
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 刘昕

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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