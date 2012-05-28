版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 28日 星期一 18:08 BJT

〔标题新闻〕英国金融监管当局要求银行在9月前明确披露,一旦银行破产将由谁偿还储户存款

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8GS4LQ]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐