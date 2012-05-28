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市场报道 | 2012年 5月 28日 星期一 17:42 BJT

《汇市简讯》美元/加元下跌,受风险偏好上升影响

0912GMT

* 风险偏好上升,致使美元兑加元跌至1.0235加元.道琼斯股指期货上涨80点.

* 美国原油期货报每桶91.75美元,日内涨1.0%.布兰特原油报107.70美元.

* 1.0226加元(5月24日低点)和1.0209加元(5月23日低点)是美元/加元支撑位水准.

* 加拿大将评估外资收购案的金额门槛自3.3亿加元上调至10亿加元.(完)

--编译 侯向明;审校 隋芬

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