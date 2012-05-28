世贸组织敦促中国进一步开放服务业

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月28日电---世界贸易组织（WTO）总干事拉米（Pascal Lamy）周一称，中国应向外资进一步开放其日渐壮大的服务业，以协助保持经济增长。

拉米在北京召开的服务贸易大会上称：“WTO需求中国带头推动服务业进一步开放。”

中国经济虽快速增长，但服务业却发展落后，仅占国内生产总值（GDP）的43%，而西方国家的服务业在经济中的占比则超过70%。

新华社报导称，中国计划到2015年时将服务业占GDP的比重提升到47%。

拉米称，中国2001年加入WTO具有里程碑意义，过去十年中国一直努力确保稳定的全球贸易环境，这同时也为中国的经济成功作出贡献。（完）