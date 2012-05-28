世贸组织敦促中国进一步开放服务业

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月28日电---世界贸易组织（WTO）总干事拉米（Pascal Lamy）周一称，中国应向外资进一步开放其日渐壮大的服务业，以协助保持经济增长。
拉米在北京召开的服务贸易大会上称：“WTO需求中国带头推动服务业进一步开放。”
中国经济虽快速增长，但服务业却发展落后，仅占国内生产总值（GDP）的43%，而西方国家的服务业在经济中的占比则超过70%。
新华社报导称，中国计划到2015年时将服务业占GDP的比重提升到47%。
拉米称，中国2001年加入WTO具有里程碑意义，过去十年中国一直努力确保稳定的全球贸易环境，这同时也为中国的经济成功作出贡献。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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