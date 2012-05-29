(重温稿)〔台湾货币市场〕短率持稳,银行间已提前因应月底旬底

* 市况较上周五轻松,但气氛仍保守

* 准备金水位已快速回升

* 短票发行量清淡,银行间利率略回软

记者 张雅菁

路透台北5月28日电---台湾银行间短率周一持稳,为了本周进入月底及提存期底,银行间多已提前调度,准备金水位已快速回升,本周除非有大笔意外走钱,否则提存期应可顺利过关,只是保守气氛仍将延续至6月的缴税高峰.

银行资金调度人士指出,本提存期银行多提早回补准备金缺口,藉由减少申报央行存单金额等方式,累计超额准备在上月快速由负数转为正数,约2,500亿台币,今日市况反而比较上周五稍微轻松一些.

"(准备金)已在掌握当中,不然早就鸡飞狗跳了,上周大家就在调了,"一公股银行人士称.

不过,他们也提到本周可能相对较为紧张的两个营业日一为周二,因为存单到期仅3亿台币,另一则是周四逢月底,且因进入缴税季节,本月大概只有几家大型公股银行愿意做跨月拆款.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.511%,上日在0.513%;区间在0.388-0.700%,上日在0.388-0.720%.

一周(2-7天)拆款区间在0.506-0.750%,上日在0.495-0.76%.

据财政部赋税署官员指出,5月底申报截止的年度综合所得税,以银行帐户扣款方式缴税者,将分三批分别在6月8日、14日及28日自民众户头扣款,并在下一工作日缴入国库(意即资金离开银行体系),而通常第一批比重即可达约九成;至于近年颇受民众欢迎的信用卡缴税方式,这类税款则是在6月8日当日即会入库.

据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.

**票量清淡,利率回软**

短票方面,票券商表示,周一发票量不高,反而是银行买气相对热络而有供不应求的感觉,有票券商甚至不需拆款即可过关,短票次级成交区间略有回软.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.87%;上日区间在0.86-0.88%,较短一周左右成交见0.84-0.86%.

台湾央行今日共发行2,739亿台币存单,相较存单到期金额2,943.5亿,存单发行余额减少204.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆432.3亿台币,接下来依序为周二3亿,周三3,290.5亿,周四120亿及周五4,075.3亿.

拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为208亿台币;累计超额准备为2,681亿台币,加计前期1%的超额准备为3,453亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率持平,但高档成交有逐渐增多的迹象,寿险持续自市场抽离资金,投信端也没有太多余钱可供应,令整体市场偏紧.

资金调度人士表示,本周进入月底资金需求高峰,加之央行存单到期量少,银行间资金调度越趋保守,缺钱者需多花点时间才能补齐缺口,预料明日投信赎回潮将陆续出笼,并于周三及周四达到资金需求高峰,RP利率可能微幅上调1-2个基点.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相差不大.

交易商另统计,周四(31日)有长荣航(2618.TW)公司债交割,金额为65亿台币.(完)