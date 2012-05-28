〔中国保险〕保险公司缴纳保险保障基金将准予税前扣除优惠--财政部

路透北京5月28日电---中国财政部和国家税务总局发布通知称,2011年1月1日至2015年12月31日期间,保险公司按相关规定缴纳的保险保障基金可享受企业所得税税前扣除优惠.

刊登在中国财政部网站的通知并具体指出,可享税前扣除的保险公司,非投资型财产保险业务,不得超过保费收入的0.8%;投资型财产保险业务,有保证收益的,不得超过业务收入的0.08%,无保证收益的,不得超过业务收入的0.05%.

其他规定还包括,有保证收益的人寿保险业务,不得超过业务收入的0.15%;无保证收益的人寿保险业务,不得超过业务收入的0.05%.短期健康保险业务,不得超过保费收入的0.8%;长期健康保险业务,不得超过保费收入的0.15%等.

不过,若财产保险公司的保险保障基金余额达到公司总资产6%的,或人身保险公司的保险保障基金余额达到公司总资产1%的,其缴纳的保险保障基金不得在税前扣除.

此外,通知还规定,保险公司按国务院财政部门的相关规定提取的未到期责任准备金、寿险责任准备金、长期健康险责任准备金、已发生已报案未决赔款准备金和已发生未报案未决赔款准备金,准予在税前扣除.

同时,已发生已报案未决赔款准备金,按最高不超过当期已提出的保险赔款或给付金额的100%提取;已发生未报案未决赔款准备金按不超过当年实际赔款支出额的8%提取.且保险公司实际发生的各种保险赔款、给付,应首先冲抵按规定提取的准备金,不足冲抵部分,准予在当年税前扣除.(完)

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