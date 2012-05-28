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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 18:15 BJT

《汇市简讯》经济前景黯淡,俄罗斯卢布跌向33可能性加大

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* 俄罗斯卢布兑美元正跌向33.布兰特原油价格自3月1日以来已跌逾15%,至每桶107美元左右.俄罗斯预算案假设的油价为每桶115美元.

俄罗斯股市自3月中以来已跌超过25%.随着经济前景进一步恶化,该国资本外流料加剧.俄罗斯经济在4月较前月萎缩0.1%.(完)

--编译 隋芬;审校 程琳

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