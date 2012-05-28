〔亚洲橡胶〕5月28日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透5月28日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 6月 267.7 84 268.5 2
* 7月 267.7 56 266.3 4
* 8月 269.9 102 268.3 8
* 9月 270.3 342 268.8 35
*10月 270.5 2700 269.0 289
*11月 270.3 2311 268.7 494
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 程琳; 审校 侯向明
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