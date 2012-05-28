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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 18:29 BJT

〔亚洲橡胶〕5月28日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月28日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 6月 267.7 84 268.5 2

* 7月 267.7 56 266.3 4

* 8月 269.9 102 268.3 8

* 9月 270.3 342 268.8 35

*10月 270.5 2700 269.0 289

*11月 270.3 2311 268.7 494

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 程琳; 审校 侯向明

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