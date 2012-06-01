中国科研崛起遭遇文化高墙

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月28日电---1980年代初期，陈德亮在中国开始了他的科研生涯，成为文革后从事科研工作的第一代知识分子。

“为学有所成的人提供帮助的热情非常高，”陈德亮回忆那段时期时说。“当时，只要有硕士学位就能做研究员，那会儿还没有博士。”

自那以后，中国发生了巨大改变，科研经费投入以惊人的速度增长，发表的科研论文数量全球排名第二，仅次于美国。光看这些新闻，你可能认为中国的科研发展就要超越西方了。

但是，中国科研进步却并非如此。接触在西方工作的中国科学家，再参考经合组织（OECD）和一些科研发展领先国家的数据，会发现政治限制和文化态度阻碍中国的科研发展。科学家们认为，与中国进行国际合作很难，所以许多人愿意留在西方。

这无疑也是陈德亮的经历。他1980年代末获得奖学金赴德国深造，毕业后回国工作了几年，随后获得在瑞典工作的机会，目前他已是哥德堡大学地球科学系的教授。他仍与中国的科学界保持着紧密联系，2008年前的六年期间，曾受聘担任中国气象局国家气候中心的科学主任。

他说，从纯粹的科研角度看，在中国工作是一段令人兴奋的时期，经费充裕是很重要的原因之一。但他认为，中国今后20年会在科研领域超越美国的观点未免太过乐观。缺乏负担得起的好学校、空气质量和食品安全等种种问题令很多科学家对中国敬而远之。

更重要的是，“中国科研文化与欧美国家截然不同。（在中国）对权威过于敬畏，这在科研领域并不好。”陈德亮说道。

回国效力

英国皇家学会（Royal Society）2011年的全球科研发展报告显示，1978-2006年期间，共有106万中国人赴海外留学深造，其中70%的人后来没有回国。科学家称，这一数字已经下降，但预计仍有一半左右的留学人员留在国外。

中国政府正在努力改变这种情况。2008年正式发起的千人计划（Thousand Talents Program）迄今已引进海外高层人才约600人，政府承诺为他们提供在住房、医疗和子女教育等方面的优惠政策。

陈德亮说，这是一个良好的开端，但这些项目面临的最大挑战是如何吸引愿意永久回国的人才。“许多这样的项目注重薪水，但薪水并非问题的全部。我觉得以这种方式考虑问题有点幼稚。”

应注重质量

正如陈德亮所言，并非一切都与钱有关。中国的科学家若能在国际知名学术期刊发表一篇论文，则能得到丰厚的奖金，几乎相当于几年的工资。这种情况引发一系列剽窃及数据造假的丑闻，西方的华人科学家也认为，中国的科研努力注重的是数量，而不是质量。

中国或许是一个多产型的国家，但中国科学家在《自然》和《科学》等顶尖期刊上发表的论文数量仍远远不及西方，源于国际合作的论文数量也是少而又少。

根据OECD收集的数据，2009年中国科学家发表的各种论文共计28.5万篇，按人口算相当于每千人0.2篇，而发表在顶尖期刊上发表的只占0.05%。

文化冲突

环境科学家宫鹏称，阻碍科研进步的主要原因是中国的文化史。

宫鹏在清华大学和加州大学伯克利分校任职。今年1月，他在《自然》撰文称，不鼓励好奇心且缺乏合作，阻碍了中国科研进步。

“经过2,000多年的历史积淀，两种文化基因在中国的文化人中代代相传。一种是忠君的儒家思想，另一种是主张天人合一、清静无为的庄子思想，”他在文章中写道。

他认为，缺乏合作与分工，导致研究机构重复购买昂贵的机器设备，进行相同的分析，不与对手共享，最终的结果就是浪费时间、金钱还有精力。

有人认为，不应将中国科研崛起看成威胁。

英国皇家学会会员Martyn Poliakoff称：“这会促使更多人进行科学研究，但不是对他人的取而代之。”

“中国科研的崛起与中国的制造业发展迥然不同。全球裤子的数量是一定的，但科研发展却是无止境的。”（完）