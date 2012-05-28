〔东南亚股市〕大多收高,希腊情势忧虑减退

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透5月28日电---东南亚股市周一大多收高,因有关希腊的忧虑略微缓解,此前有调查显示,在下个月选举即将来临之际,支持救助的政党支持率领先.
但成交量低于30日平均水准,反映出投资者的冒险意愿有限.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI和菲律宾股市.PSI各涨0.5%,而印尼股市.JKSE小升0.4%,不过外资流出4,582万美元.
泰国股市.SETI上涨0.6%,至5月18日以来最高.马来西亚股市.KLSE上涨0.3%,至近两周高位,外资在该国市场卖超1,817万美元.
越南股市.VNI逆市下跌0.4%,尽管央行调降主要利率,但投资者担心企业难以获得贷款,从而拖累市场.
1041GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2787.22 14.47 +0.52 +5.32 2646.35
马来西亚 .KLSE 1554.94 3.82 +0.25 +1.58 1530.73
泰国 .SETI 1139.93 7.10 +0.63 +11.18 1025.32
印尼 .JKSE 3918.69 16.18 +0.41 +2.53 3821.99
菲律宾 .PSI 4952.74 26.77 +0.54 +13.28 4371.96
越南 .VNI 435.48 -1.90 -0.43 +23.87 351.55
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(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。