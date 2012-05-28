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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 18:51 BJT

〔东南亚股市〕大多收高,希腊情势忧虑减退

路透5月28日电---东南亚股市周一大多收高,因有关希腊的忧虑略微缓解,此前有调查显示,在下个月选举即将来临之际,支持救助的政党支持率领先.

但成交量低于30日平均水准,反映出投资者的冒险意愿有限.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI和菲律宾股市.PSI各涨0.5%,而印尼股市.JKSE小升0.4%,不过外资流出4,582万美元.

泰国股市.SETI上涨0.6%,至5月18日以来最高.马来西亚股市.KLSE上涨0.3%,至近两周高位,外资在该国市场卖超1,817万美元.

越南股市.VNI逆市下跌0.4%,尽管央行调降主要利率,但投资者担心企业难以获得贷款,从而拖累市场.

1041GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2787.22 14.47 +0.52 +5.32 2646.35

马来西亚 .KLSE 1554.94 3.82 +0.25 +1.58 1530.73

泰国 .SETI 1139.93 7.10 +0.63 +11.18 1025.32

印尼 .JKSE 3918.69 16.18 +0.41 +2.53 3821.99

菲律宾 .PSI 4952.74 26.77 +0.54 +13.28 4371.96

越南 .VNI 435.48 -1.90 -0.43 +23.87 351.55

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(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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