〔马来西亚期市〕棕榈油期价触及近两周高位,因欧债忧虑缓解

路透雅加达5月28日电---马来西亚棕榈油期货周一升至近两周高位,因投资者对欧元区债务危机的忧虑缓解,且在穆斯林斋月临近之际需求出现改善迹象.

马来西亚指标8月棕榈油期货FCPOc3收高0.5%,报每吨3,144马币(林吉特).本月以来期价已下跌约9%.

周一成交量为14,730口,低于周五的21,931口.

"对欧元区和宏观形势的忧虑正在缓解,"吉隆坡一位交易员表示,"需求也略有好转."

棕榈油期价周一高见3,158马币,交易员表示,本月底价格或上探3,200马币附近.

路透市场分析师王涛表示,根据费波纳奇回档位和下降通道分析,棕榈油本轮反弹或止于3,192马币附近的阻力位.

"没有太多消息对市场造成较大影响,"另一位雅加达的交易员表示,"只是一些技术性反弹--市场已超卖."

"我认为跌势尚未结束...断言市场已见底为时尚早."(完)