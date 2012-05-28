〔马来西亚期市〕棕榈油期价触及近两周高位,因欧债忧虑缓解

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透雅加达5月28日电---马来西亚棕榈油期货周一升至近两周高位,因投资者对欧元区债务危机的忧虑缓解,且在穆斯林斋月临近之际需求出现改善迹象.
马来西亚指标8月棕榈油期货FCPOc3收高0.5%,报每吨3,144马币(林吉特).本月以来期价已下跌约9%.
周一成交量为14,730口,低于周五的21,931口.
"对欧元区和宏观形势的忧虑正在缓解,"吉隆坡一位交易员表示,"需求也略有好转."
棕榈油期价周一高见3,158马币,交易员表示,本月底价格或上探3,200马币附近.
路透市场分析师王涛表示,根据费波纳奇回档位和下降通道分析,棕榈油本轮反弹或止于3,192马币附近的阻力位.
"没有太多消息对市场造成较大影响,"另一位雅加达的交易员表示,"只是一些技术性反弹--市场已超卖."
"我认为跌势尚未结束...断言市场已见底为时尚早."(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。