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市场报道 | 2012年 5月 28日 星期一 19:27 BJT

〔标题新闻〕5月22日止当周,布兰特原油期货和期权投机客净多仓减少6,417口,至91,208口--ICE

* 洲际交易所(ICE)

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