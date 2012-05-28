更正:〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差创下两个月最低

(更正:因译文有误,内文第一段应为"柴油裂解价差",非"航煤较柴油裂解价差")

路透新加坡5月28日电---亚洲柴油裂解价差跌至两个月来最低,行业消息人士表示,尽管越南有持续的现货需求,但亚洲的需求仍旧低迷.

路透数据显示,6月柴油裂解价差下跌0.39美元至每桶15.04美元,为3月27日以来最低.

贸易商表示,印尼和中国对6月柴油的需求一直很低,只是有越南对现货价差的支撑,才防止出现大幅下挫的局面.

一消息人士称,在本月稍早下调国内柴油价格之后,中国柴油进口下降.

印尼6月柴油进口预计将比5月下降25%,因矿业企业需求减少,且该国位于Balongan的炼厂恢复生产.

印度对柴油的需求预计也将减少,该国南部沿海将从6月1日起迎来雨季,料持续四个月.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 120.76 0.68 0.57 120.08

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 119.54 0.43 0.36 119.11

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 120.88 0.48 0.40 120.40

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 121.83 0.48 0.40 121.35

6月柴油互换 GOSGSWMc1 119.55 0.45 0.38 119.10

7月柴油互换 GOSGSWMc2 119.72 0.59 0.50 119.13 (完)