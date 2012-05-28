〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差升至一周高位,关注中国需求

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透新加坡5月28日电---亚洲石脑油裂解价差周一升至一周高位,摆脱基本面疲弱的拖累,交易商称,统一价格的走低,以及中国有望推出刺激措施以应对经济放缓,或暂时支撑人气.
公开规格价格周一报每吨873美元,一个月前为高于1,000美元.
"很难明确指出市场为何走强,"一位交易商表示.
他认为,近期的消息面偏空,包括韩国和泰国的裂解装置削减产能利用率,以及马来西亚或因炼化利润率疲弱而减产.
中国国务院总理温家宝上周表示,政府将加大政策微调力度,更加侧重于保增长,并将继续推进当前政府有关重大项目的开支计划.
这推升了市场有关中国或推出更多刺激措施的预期.
"但市场走强的原因可能是寄望中国放松货币政策.公开规格价格走弱,亦促使市场人士在新加坡现货窗口买入价差,"该交易商表示.
大多数交易商预计,这波强势可能无法持久,因石脑油供应不断增加.
汽油裂解价差扩大涨幅,触及近1周半高位每桶7.74美元,受助于需求理想,以及越南唯一炼厂的停产时间少于预期.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 873.00 11.00 1.28 862.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 94.66 1.22 1.31 93.44
97号现货汽油GL97-SIN 122.30 0.88 0.72 121.42
95号现货汽油GL95-SIN 118.65 0.88 0.75 117.77
92号现货汽油GL92-SIN 115.30 0.88 0.77 114.42
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 7.74 0.39 5.31 7.35
--编译 丁琦;审校 王洋
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