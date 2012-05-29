〔背景资料〕国内外主要机构对中国2012年经济增速预估一览

路透5月29日电---在中国内需不振以及外围形势不确定之时,中国经济增速下行压力加剧.以下为路透整理的近期国内外大型机构对今年中国经济增速预估一览,其中多数机构最近做出下调经济增速的判断:

* 世界银行5月23日将中国经济经济成长率预估值由8.4%调降至8.2%,称欧美需求低迷加上中国房地产市场走软都将在近期内压制中国经济,并敦促中国采用较宽松的财政政策提振消费,而非通过国家投资带动经济活动.

* 摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹5月22日发布报告称,将今年中国国内生产总值(GDP)增长预期从9.0%下调至8.5%,因中国第一季和4月份的经济数据大幅弱于预期,且宏观经济调控政策的放松迟于预期.

* 经济合作暨发展组织(OECD)5月22日表示,今年中国经济增速可能放慢至8.2%,增幅为逾10年来最低,而明年则料在政府支持政策的扶助下回升至9.3%.

* 中国国家信息中心5月18日发布报告称,受房地产调控和外需减弱等因素影响,中国经济增长仍将延续减速态势,料二季度GDP增长7.5%左右.

* 投行美银美林5月11日发布报告称,4月中国经济数据令人担忧,由此将中国二季度GDP增速由此前预测的8.5%降至7.6%,今年全年GDP增速预测由此前的8.6%降至8%.

* 中国国务院发展研究中心4月26日发布报告,预计2012年中国经济运行将呈"前降后稳"态势,全年经济增长在8%以上.宏观政策要顺应增长阶段的转换,特别要防止过度放宽宏观政策.

* 中国社科院4月25日发布中国经济前景分析2012年春季报告,预计今年GDP和居民消费价格指数(CPI)涨幅分别为8.7%和3.5%,该预测值较其去年底发布的秋季报告预测值8.9%和4.6%均调低.

* 亚洲开发银行(ADB)4月11日表示,在活跃的投资和居民消费推动下,今年中国GDP预计增长8.5%,而明年在全球经济改善基础上,会进一步升至8.7%. (完)