版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 28日 星期一 21:19 BJT

〔标题新闻〕俄罗斯4月GDP较上年同期增长3.7%,前四个月经济增长4.6%--经济部月度报告

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8GS7BD]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐