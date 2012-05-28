〔国际油市〕亚洲燃料油市场脱离15周高位,受累于互换市场获利了结

路透新加坡5月28日电---亚洲燃料油市场周一脱离前一日的15周高位,交易员表示这是受累于互换市场上的获利了结.

即期6月/7月价差收窄1.75美元至每吨5.25美元,近月固定价格合约遭遇强大的卖压,共成交300,000吨.上周五该跨月价差则创下15周高位逆价差每吨7.00美元.

交易员表示,卖压是因为预期BP和光汇石油将很快结束多头操作,或在本月底以前.之前两家公司共买进约138万吨实货燃料油.

一位驻新加坡的西方交易员说:"过去一个月市场基本面绝没有表面上看起来那么强劲,尤其是在3月大跌之后.在上周五市场达到那种癫狂之后,许多人都等着进行突袭."

"卖盘更多的是统一价格,因为光汇石油还在买入,不过动能更多地来自卖家,这拉低了裂解价差和跨月价差,尽管原油价格稍稍上涨."

今日成交的28万吨6月纸货中,光汇石油占到了逾一半,价格介于每吨657.25至656.75美元,较前一日下跌逾1.00美元.这也使得裂解价差下跌至每桶贴水3.45美元.

相比之下,6月/7月成交不足15万吨,实货市场的买兴也减弱,仅有一单笔2万吨成交,显然无论是光汇石油还是BP都未买进.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $663.00 -$1.80 -0.27 $664.80

现货380CST燃料油 FO380-SIN $643.85 -$4.05 -0.63 $647.90

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $650.00 -$5.00 -0.76 $655.00

380CST船用燃料油升水 $6.15 $4.05 57.04 $7.10

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $6.88 -$0.27 -3.78 $7.15

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $0.90 -$3.70 -80.43 $4.60 (完)