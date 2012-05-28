美国各类经济指标总览--2012/5/28

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
当前值 前次值
失业率(%) 8.1(4月) 8.2(3月)
非农业就业岗位(万) 增加11.5(4月) 增加15.4(3月修正值)
平均时薪(%) 持平(4月) +0.2(3月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) 持平(4月) +0.3(3月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(4月) +0.2(3月)
实质所得(%) 持平(4月) -0.4(3月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -0.2(4月) 持平(3月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(4月) +0.3(3月)
国内生产总值(GDP)(%) +2.2(第一季初值) +3.0(第四季终值)
GDP平减指数(%) +1.5(第一季初值) +0.8(第四季终值)
零售销售(%) +0.1(4月) +0.7(3月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差518.3(3月) 逆差454.2(2月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第一季) +0.5(第四季)
工业生产(%) +1.1(4月) -0.6(3月修正值)
产能利用率(%) 79.2(4月) 78.4(3月修正值)
初请失业金人数(万人) 37.0(5月17日当周) 37.2(5月12日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 盈余591.2(4月) 赤字1,981.6(3月)
领先指标(%) -0.1(4月) +0.3(3月修正值)
个人所得(%) +0.4(3月) +0.3(2月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2(3月) +0.3(2月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加213.6(3月) 增加92.7(2月修正值)
企业库存(%) +0.3(3月) +0.6(2月修正值)
建筑支出(%) +0.1(3月) -1.4(2月修正值)
消费者信心 69.2(4月) 69.5(3月修正值)
房屋开工(万户) 71.1(4月) 69.9(3月修正值)
建筑许可(万户) 71.5(4月) 76.9(3月修正值)
成屋销售(万户) 462(4月) 447(3月修正值)
新屋销售(万户) 34.3(4月) 33.2(3月修正值)
工厂订单(%) -1.9(3月修正值) +1.5(2月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) 0.2(4月初值) -3.7(3月修正值)
供应管理协会非制造业指数 53.5(4月) 56.0(3月)
供应管理协会制造业指数 54.8(4月) 53.4(3月)
趸售(批发)库存(%) +0.3(3月) +0.9(2月修正值)
进口物价(%) -0.5(4月) +1.5(3月修正值)
出口物价(%) +0.4(4月) +0.8(3月修正值)
单位劳工成本(%) +2.0(第一季初值) +2.7(第四季修正值)
非农业生产率(%) -0.5(第一季初值) +1.2(第四季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3
(第四季初值) (第三季修正值)(完)
--整理 王洋;审校 丁琦
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。