〔欧洲汇市〕英镑兑美元上涨,但兑欧元下滑

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
* 英镑兑美元上涨,但兑欧元下滑
* 欧元涨势受回补空头带动,在0.7980英镑挂有买盘
* 但欧元升势料短暂
路透伦敦5月28日电---英镑兑美元周一上涨,但兑欧元下跌,因希腊民调显示支持该国纾困计划的党派领先,消息提振高风险资产,并引发一波欧元空头回补涨势.
由于投机客的欧元空仓触及纪录高位,分析师称短期内欧元可能续涨,令欧元兑英镑进一步远离三年半低点.
但大多数分析师预计欧元不久后将重启下档趋势,因投资者仍非常担心欧元区问题,特别是西班牙日益脆弱的银行业.
英镑料将持续受益,因投资者寻求较为安全的欧元替代品,尽管近期数据显示英国本身的衰退程度略深于此前预期,而且4月零售销售下跌.
"我们看到欧元空仓创纪录水平,因此有关希腊可能不会退出欧元区的微弱希望引发的扶助欧元走势的空头回补并不令人意外,"FXPro外汇策略师Michael Derks称.
"不过,更普遍的是,英镑持续吸引大量来自欧洲和亚洲的资本流入...整体来看欧元/英镑将下跌."他称,并预计欧元或将在年底前跌至0.75英镑.
欧元/英镑EURGBP=D4上涨0.1%,至0.7995英镑,交易商称在0.7980英镑挂有买单,上行止损单在大约0.8060英镑.今日交投清淡,美国市场和部份欧洲市场因假休市.
欧元周五触及0.7980英镑低位,而若跌破该位,则可能再次测试本月稍早所及低位0.7950英镑,此为2008年11月以来最低.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。