〔欧元债市〕西班牙/德国公债收益率差触及欧元面世来的最高位

* 西班牙/德国公债收益率差触及欧元面世来最高的515个基点

* 救助Bankia的成本不断上升令西班牙公债承压,收益率触及6.5%

* 德债基本持平,因希腊民调显示支持纾困计划的党派领先

路透伦敦5月28日电---西班牙/德国公债收益率差周一触及欧元面世来的最高位,且势将持续攀升,因投资人消化对西班牙银行业救助成本不断上升的因素.

政府消息人士告诉路透,西班牙可能透过公债换取Bankia股权来支持Bankia银行,且可能使用这方法支撑其他受困的银行.这样的债务负担将推高西班牙的借贷成本,该国公债收益率已接近难以维继的水平.

尽管西班牙首相拉霍伊排除了寻求外来援助整顿该国银行业问题的可能性,但分析师称,西班牙正临近这一时刻.他们预计,无论对希腊可能很快退出欧元区的潜在忧虑是否减退,西班牙公债收益率将会上升.

"我认为市场将继续推高西班牙公债收益率,之后西班牙将需要某形式的外来支持,"苏格兰皇家银行欧元区分析师Silvio Peruzzo说.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB最多涨19个基点,至6.53%,此为2011年11月来最高位,当时欧洲央行还未向欧元区银行体系挹注低息的三年期贷款.

周一西班牙公债的走势,推高西班牙/德国公债收益率差至515个基点,为欧元面世13年来的最阔水平.

随着西班牙公债收益率升向其纪录高位6.8%,投资人将愈发警惕西班牙在如此高水平为到期公债再融资的额外负担.

德债期货FGBLc1日内升12个跳动点,至144.35,接近上周触及144.55的纪录高位.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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