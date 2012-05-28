〔英国债市〕英债小升,希腊民调带来的希望中和了西班牙忧虑

路透伦敦5月28日电---英债期货周一小升几个跳动点,此前希腊民调显示下月大选支持纾困计划的党派领先,抵消了西班牙提议利用公债支持受困的Bankia银行的消息的影响.

政府消息向路透说,西班牙可能利用公债换取Bankia股权来支持该行,及可能用这方法支撑其他受困的银行,此一做法可能令西班牙债务占GDP的比率高于今年稍早预期的79.8%.

分析师警告,不要过于解读今日价格走势,因交投清淡,美国和许多欧洲国家因假休市.投资人也可能离场期望,静待周五公布的一系列经济数据.

6月英债期货FLGM2升7个跳动点,结算价报119.66,跑输可比德债7个跳动点.

现货市场,10年期英债收益率GB10YT=RR升近1个基点,报1.759%,10年期英债/德债收益率差走宽至大约40个基点.

解释英债曲线价格走势将因6月英债期货合约FLGM2展期至9月合约FLGU2而复杂化,这展期过程可能在本周完成.

英债没有理会英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特的讲话.布罗德班特称,欧洲其他国家正在采取影响英国的最重要经济政策决定,但他说,如果出现不可能发生的欧元区最坏结果,英国央行货币政策将扶助缓解对英国造成的冲击.[CMN-BOE](完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>