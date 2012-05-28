〔金属期市〕期铜上涨,因希腊希望及中国刺激措施

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
* 调查显示希腊保守党派再度获得领先
* 中国将出台新一轮汽车以旧换新和下乡等刺激消费政策--消息
* 欧美多个市场休市,令成交清淡
路透伦敦5月28日电---期铜周一小涨,因希望中国出台更多刺激措施,且之前民调显示希腊保守党派再度领先,扶助平复对希腊一旦债务违约和退出欧元区令危机蔓延的担忧.
最新的民调周六显示,希腊保守党派再度领先,使得希腊有望组建一个支持纾困计划的政府,让该国继续保留在欧元区内.[ID:nSB1570930]
但风险仍很大,因消息称,西班牙可能用公债形式对Bankia(BKIA.MC)进行资本重整,令后者能从ECB获得现金.
另外,消息人士表示,为应对当前国内外经济环境恶化的影响,防止经济增长出现趋势性下滑,中国政府拟出台新一轮刺激汽车产业发展的政策,包括以旧换新和汽车下乡等.期铜因此获得提振.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高0.65%,报每吨7,689美元.由于欧美多个市场休市,成交预计将保持清淡.
单单5月份,期铜就大跌超过8%,因需求前景欠佳,不仅仅是在欧洲,而且占全球铜消费约四成的中国需求前景也是如此.
"市场在两周大跌后稍作喘息,但我预计反弹不会持续.我猜想在希腊更多消息以及更多经济数据出炉前,铜价将困于7,000-7,800美元区间内."
国际铜业研究组织(ICSG)周四稍晚表示,2012年2月全球精炼铜供应缺口为11万吨,2011年2月为4.6万吨.
其他金属方面,三个月期锡CMSN3由19,750美元升至19,795美元,三个月期锌CMZN3由1,908.50美元升至1,910美元.三个月期铅CMPB3收报1,941.50美元,上周五收报1,950美元,三个月期铝CMAL3由2,013.50美元升至2,022美元,三个月期镍CMNI3由17,050美元跌至17,000美元.
以下为1625GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 347.15 2.35 +0.68 344.75 0.70
LME期铝 2025.00 11.50 +0.57 2020.00 0.25
LME期铜 7678.00 39.00 +0.51 7600.00 1.03
LME期铅 1941.00 -9.00 -0.46 2034.00 -4.57
LME期镍 16981.00 -69.00 -0.40 18650.00 -8.95
LME期锡 19715.00 -255.00 -1.28 19200.00 2.68
LME期锌 1905.25 -3.25 -0.17 1845.00 3.27
上海期铝 16035.00 15.00 +0.09 15845.00 1.20
上海期铜 56450.00 840.00 +1.51 55360.00 1.97
上海期锌 14960.00 195.00 +1.32 14795.00 1.12
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
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路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。