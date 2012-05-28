〔伦敦期市〕伦敦白糖期货走坚,罗布斯塔咖啡触及八个半月最高

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透伦敦5月28日电---伦敦白糖期货周一攀升,受助于埃及实货买盘消息.罗布斯塔咖啡期货触及八个半月最高,因欧洲库存较低.伦敦可可期货持稳,成交清淡.
美元兑一篮子货币走软支撑软商品期货,但由于美国市场因假休市,市场交投仍然清淡.
伦敦8月白糖期货LSUc1上扬3.50美元,报每吨561.20美元.
商品和金融经纪商Marex Spectron表示,预计糖期货可能走低.
该公司称,"中期而言,价格将走低,甚至更低,"因全球糖供应过剩.
雷亚尔和卢比走软促使巴西和印度生产商卖出糖,尽管价格疲弱,因糖以美元计价.
埃及国有的Sugar and Integrated Industries Company (SIIC)公司周一透过标购购买5万吨巴西产原糖.
罗布斯塔咖啡期货小涨,因欧洲库存较低,交易商指出,技术图表上出现上行技术动能.
伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2上扬6美元,或0.3%,报每吨2,247美元,稍早触及八个半月最高2,269美元.
伦敦9月可可期货LCCU2收升2英镑,或0.1%,报每吨1,470英镑.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。