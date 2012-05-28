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市场报道 | 2012年 5月 29日 星期二 02:31 BJT

〔伦敦期市〕伦敦白糖期货走坚,罗布斯塔咖啡触及八个半月最高

路透伦敦5月28日电---伦敦白糖期货周一攀升,受助于埃及实货买盘消息.罗布斯塔咖啡期货触及八个半月最高,因欧洲库存较低.伦敦可可期货持稳,成交清淡.

美元兑一篮子货币走软支撑软商品期货,但由于美国市场因假休市,市场交投仍然清淡.

伦敦8月白糖期货LSUc1上扬3.50美元,报每吨561.20美元.

商品和金融经纪商Marex Spectron表示,预计糖期货可能走低.

该公司称,"中期而言,价格将走低,甚至更低,"因全球糖供应过剩.

雷亚尔和卢比走软促使巴西和印度生产商卖出糖,尽管价格疲弱,因糖以美元计价.

埃及国有的Sugar and Integrated Industries Company (SIIC)公司周一透过标购购买5万吨巴西产原糖.

罗布斯塔咖啡期货小涨,因欧洲库存较低,交易商指出,技术图表上出现上行技术动能.

伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2上扬6美元,或0.3%,报每吨2,247美元,稍早触及八个半月最高2,269美元.

伦敦9月可可期货LCCU2收升2英镑,或0.1%,报每吨1,470英镑.(完)

--编译 母红;审校 李军

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