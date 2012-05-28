〔国际油市〕布兰特原油收在每桶107美元之上,因欧元区解体忧虑缓解

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
* 希腊民调显示支持救助计划的政党支持率领先
* 欧元脱离两年低位,因希腊退出欧元区的忧虑缓解
* 伊朗核计划磋商缺乏进展支撑油价
路透伦敦/纽约5月28日电---布兰特原油期货周一升至每桶107美元之上,因对欧元区解体的担忧缓解,但对中东石油供应的忧虑再度浮现,之前有关伊朗核计划的磋商进展甚微.
民调显示,希腊支持救助计划的保守党派可能赢得6月17日大选,这将令希腊留在欧元区,欧元区很快会解体的可能性降低.
西方大国上周未能说服伊朗停止其核计划,对海湾将爆发战事,并进而威胁全球供应的忧虑再度升温.
今日部分欧洲国家和美国因假休市,市场成交清淡,布兰特原油期货LCOc1连涨第三日,因美元.DXY走软.
7月布兰特原油期货盘中触及每桶108.04美元的高位,涨幅达1.24%,后有所回落,收盘上扬0.28美元,报每桶107.11美元.
原油期货和期权市场的大型投机客本月削减净多头头寸.周一公布的交易所数据显示,布兰特原油净多头头寸连续第三周减少.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。