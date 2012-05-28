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市场报道 | 2012年 5月 29日 星期二 04:56 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元走强,美国假期交投清淡

路透多伦多5月28日电---加元兑美元周一走强,从前一交易日触及的四个半月低位反弹,因希腊民调显示支持救助计划政党的支持率不断攀升.

全球股市前夜从上周深跌中反弹.

最新的民调周六显示,希腊保守党派再度领先,使得希腊有望组建一个支持纾困计划的政府,让该国继续保留在欧元区内.[ID:nSB1570930]

加元兑美元CAD=D4收报1.0238加元,或0.9768美元,高于上周五收报的1.0295加元,或0.9713美元.

加元表现强于包括欧元和日圆在内的许多10国集团(G10)货币,但不及新西兰元和澳元这两种商品货币.

但分析师称,交投不旺,因美国为长周末假期,金融市场休市.(完)

--编译 母红;审校 李军

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