〔韩国数据〕6月制造业景气判断指数触及九个月低位--央行调查

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透首尔5月29日电---韩国央行周二表示,6月韩国经季节调整的制造业景气判断指数跌至九个月最低.
韩国央行在声明中公布,6月制造业景气判断指数跌至82,5月为84.
该指数若低于100,表示预计未来一个月业务状况下降的企业数量多于预期改善的企业.
该指数自2010年8月以来一直处于100之下,且6月指数为去年9月以来最低.
表示经济状况不确定以及疲弱的国内需求影响其前景的企业数量增加.
韩国央行称,在5月15-22日对全国23个主要行业的逾2,700家企业进行了调查.(完)
--编译 母红;审校 李军
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