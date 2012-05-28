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市场报道 | 2012年 5月 29日 星期二 05:35 BJT

〔加拿大股市〕收跌,受累于铁路股跌势和西班牙银行忧虑

路透多伦多5月28日电---加拿大股市主要股指周一收跌,为五个交易日来首次,该国两大铁路股走低,以及对西班牙摇摇欲坠的银行业的担忧抵销了能源股因油价攀升录得的涨势.

分析师谨慎地认为,美国市场因假休市导致交投清淡,这放大了今日的走势.

伦多证交所S&P/TSX综合指数的10项分类指数中八类收跌.工业股领跌,因Canadian Pacific Railway Ltd (CP.TO)和Canadian National Railway (CNR.TO)走低.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低10.32点,或0.1%,报11,566.15点.

尽管今日多数时间走低,但金融股小涨.

另外,最新的民调周六显示,希腊保守党派再度领先,使得希腊有望组建一个支持纾困计划的政府,让该国继续保留在欧元区内.[ID:nSB1570930]这也为市场提供扶助.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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