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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 06:27 BJT

《美国重要政经日程》--5月29日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - Intuit公布5月小企业雇佣指数

1500 - 农业部公布一周谷物和油籽作物出口检验报告

1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券

1530 - 财政部每周标售三个月和六个月期国库券

2000 - 农业部公布一周作物生长报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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