(重发)****欧洲经济指标预测--5月29日-6月5日****

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
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路透5月29日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月28日当周--------------------------------
5月29日(二)
-- 德国CPI(较前月) 5月初值 -0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
0600 瑞士UBS消费指标 4月 -- 1.22
0600 德国进口物价(较前月) 4月 -0.3% +0.7%
(较上年同期) +2.6% +3.1%
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 5月 负7 负6
5月30日(三)
0700 瑞士KOF领先指标 5月 0.48 0.40
0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 4月 -- +2.8%
M3货供额 +3.4% +3.2%
民间贷款 +0.6% +0.6%
0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.3%
(较上年同期) +2.3% +2.7%
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 增加2 增加4
抵押贷款额(亿英镑) 增加9.5 增加10
抵押贷款批准件数(千件) 50.1 49.9
M4货供额(较前月) -- -0.80%
0900 欧元区企业景气指数 5月 负0.66 负0.52
欧元区经济景气指数 92.0 92.8
欧元区工业景气指数 负10.2 负9.0
欧元区服务业景气指数 负2.8 负2.4
欧元区消费者景气指数 负19.3 负19.9
消费者通胀预期指数 -- 27.0
2301 英国GFK消费者信心指数 5月 负32 负31
5月31日(四)
0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 持平 +0.1%
(较上年同期) +0.9% +1.3%
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 +0.2% -0.2%
(较上年同期) -1.0% -0.9%
0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 持平 +0.8%
(较上年同期) +0.2% +2.3%
0645 法国消费者支出(较前月) 4月 +0.3% -2.9%
0645 法国PPI(较前月) 4月 +0.2% +0.5%
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 5月 减少0.5 增加1.9
未经季节调整的失业人口(万人) 290 300
经季节调整的失业率 6.8% 6.8%
经季节调整的失业人口(万人) -- 287.5
0900 欧元区HICP初值(较上年同期) 5月 +2.5% +2.6%
0900 意大利CPI(较前月) 5月初值 +0.1% +0.5%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
意大利HICP(较前月) +0.1% +0.9%
(较上年同期) +3.6% +3.7%
6月1日(五)
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 -- +4.2%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 5月 46.4 46.9
0743 意大利Markit制造业PMI 5月 43.5 43.8
0748 法国Markit制造业PMI 5月 44.4 44.4
0753 德国制造业PMI 5月 45.0 45.0
0758 欧元区Markit制造业PMI 5月 45.0 45.0
0800 意大利失业率 4月 9.9% 9.8%
0828 英国CIPS制造业PMI 5月 49.8 50.5
0900 欧元区失业率 4月 11.0% 10.9%
---------------------------------6月4日当周---------------------------------
6月4日-8日
0700 英国Halifax房价指数 5月 -- -2.4%
三个月房价指数(较上年同期) -- -0.5%
6月4日(一)
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 -- 负24.5
0900 欧元区PPI(较前月) 4月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +3.3%
6月5日(二)
0743 意大利Markit服务业PMI 5月 -- 42.3
0748 法国Markit服务业PMI 5月 -- 45.2
综合PMI -- 44.7
0753 德国Markit服务业PMI 5月 -- 52.2
0758 欧元区Markit服务业PMI 5月 -- 46.5
综合PMI -- 45.9
0900 欧元区零售销售(较前月) 4月 -- +0.3%
(较上年同期) -- -0.2%
1000 德国工业订单(较前月) 4月 -- +2.2% (完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。