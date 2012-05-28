〔货币市场〕银行偿还ECB资金情况料显示部分银行融资困难

路透伦敦5月28日电---欧洲央行(ECB)上周账户料显示,银行继续提前偿还先前通过长期流动性操作获得的资金,凸显部分银行目前存在融资困难.

上周银行偿还了逾210亿欧元的长期再融资操作(LTRO)资金,其中包括大约90亿欧元来自去年12月三年期融资操作的资金.

此前,5月初有银行偿还了将近110亿欧元资金.但未偿还金额减少,而记录各国央行提供的紧急流动性协助(ELA)的欧洲央行资产负债表项目则相应上升.

定于周二公布的前一周资产负债表料显示同样的资金变化.

德国商业银行的利率策略师Benjamin Schroeder认为,这可能与惠誉把希腊担保债券的信用评级降至"垃圾"级有关.降级使得此类债券没有资格充当欧洲央行的担保品.

从技术角度来说,不允许银行提前偿还LTRO资金.对于12月和2月的三年期融资操作存在例外,但即使是这些贷款也不能在满一年以前偿还,除非银行用尽了合格担保品或者失去了欧洲央行对手方的地位.

欧元区各成员国央行可以自行决定是否接受质量比欧洲央行要求低的担保品,从而允许银行获得维持运营所必须的资金.

但如果借款人无力偿还,则同样存在风险.

"问题在于...如果资金接受方不能偿还,而央行必须按市场(价格)来计算这些担保品的价值,则央行就会面临数额非常巨大的损失,"Rabobank的利率策略师Richard McGuire表示.

虽然通过地区ELA进行的确切融资金额不完全清晰,但反映这些融资活动的欧洲央行资产负债表项目显示,自从4月初已增加逾1,500亿欧元,凸显银行对于这类融资的依赖性增强.

"如果关于合格担保品的规则发生改变,则这将会成为更加严重的问题,"RBS的Peck表示.

"但ELA贷款是紧急贷款,因此从其出发点来看,担保品规则应该会保持足够宽松."(完)

--编译 张涛;审校 张荻

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