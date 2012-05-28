《综述》危机加深令西班牙债券风险溢价触及欧元问世以来高位

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
* 西班牙债券风险溢价触及欧元问世以来高位
* Bankia股价暴跌至纪录低位
* 西班牙可能通过以公债换股的方式对银行业进行资本重组
* 欧洲央行并不知晓此计划,也尚未有决定作出--政府消息人士
* Bankia母公司公布2011年亏损33亿欧元
路透马德里5月28日电---西班牙10年期公债收益率(殖利率)周一接近7%这一危险水准,Bankia股价也触及纪录低点.之前为整顿财政而苦苦努力的西班牙政府,提出向这家受困银行注入主权债券.
西班牙首相拉霍伊将本国借贷成本的飙升归咎于对欧元区前途的忧虑.他再度排除了寻求外部援助以挽救银行业的可能.该国房地产市场泡沫破灭后令国内银行业遭受重创.
西班牙公债较德国可比公债利差扩大至欧元问世以来最大,并首次收在500基点之上,报511基点.
"围绕欧元区存在重大疑问,因此一些国家(公债)的风险溢价非常高.也就是说应该明确承认,欧元区已经没有退路了."拉霍伊在一次记者会上说.
"我们不会为了西班牙的银行体系寻求任何(欧洲)救援."
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
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* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。