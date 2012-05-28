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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 06:51 BJT

《综述》危机加深令西班牙债券风险溢价触及欧元问世以来高位

* 西班牙债券风险溢价触及欧元问世以来高位

* Bankia股价暴跌至纪录低位

* 西班牙可能通过以公债换股的方式对银行业进行资本重组

* 欧洲央行并不知晓此计划,也尚未有决定作出--政府消息人士

* Bankia母公司公布2011年亏损33亿欧元

路透马德里5月28日电---西班牙10年期公债收益率(殖利率)周一接近7%这一危险水准,Bankia股价也触及纪录低点.之前为整顿财政而苦苦努力的西班牙政府,提出向这家受困银行注入主权债券.

西班牙首相拉霍伊将本国借贷成本的飙升归咎于对欧元区前途的忧虑.他再度排除了寻求外部援助以挽救银行业的可能.该国房地产市场泡沫破灭后令国内银行业遭受重创.

西班牙公债较德国可比公债利差扩大至欧元问世以来最大,并首次收在500基点之上,报511基点.

"围绕欧元区存在重大疑问,因此一些国家(公债)的风险溢价非常高.也就是说应该明确承认,欧元区已经没有退路了."拉霍伊在一次记者会上说.

"我们不会为了西班牙的银行体系寻求任何(欧洲)救援."

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