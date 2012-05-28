全球外汇市场5月29日主要消息

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月28日(一)
2330 - 日本4月所有家庭支出
2330 - 日本4月失业率和求才求职比
2350 - 日本4月零售销售
5月29日(二)
-- - 日本内阁会议,之后财务大臣安住淳举行记者会
-- - 德国5月消费者物价指数(CPI)初值
0600 - 德国4月进口物价
0600 - 瑞士4月UBS消费指标
1000 - 英国5月工业联盟(CBI)零售销售差值
1030 - 挪威央行总裁奥尔森讲话
-- - 葡萄牙央行公布金融稳定报告
1230 - 美国4月芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数
1300 - 美国3月标普/Case-Shiller房价指数
1400 - 美国5月经济谘商会消费者信心指数
1430 - 美国5月达拉斯联邦储备银行制造业指数
2145 - 新西兰4月建筑许可
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
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