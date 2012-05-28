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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 06:30 BJT

全球外汇市场5月29日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月28日(一)

2330 - 日本4月所有家庭支出

2330 - 日本4月失业率和求才求职比

2350 - 日本4月零售销售

5月29日(二)

-- - 日本内阁会议,之后财务大臣安住淳举行记者会

-- - 德国5月消费者物价指数(CPI)初值

0600 - 德国4月进口物价

0600 - 瑞士4月UBS消费指标

1000 - 英国5月工业联盟(CBI)零售销售差值

1030 - 挪威央行总裁奥尔森讲话

-- - 葡萄牙央行公布金融稳定报告

1230 - 美国4月芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数

1300 - 美国3月标普/Case-Shiller房价指数

1400 - 美国5月经济谘商会消费者信心指数

1430 - 美国5月达拉斯联邦储备银行制造业指数

2145 - 新西兰4月建筑许可

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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