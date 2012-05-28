〔金砖国家〕5月28日股汇市收盘纵览

路透5月29日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月28日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨0.81%,报909.42点.

中国股市:沪综指周一放量收涨1.2%,发改委加速核准重大项目以及新一轮刺激汽车消费政策拟出台的利好消息激励基建、汽车类股整体上扬,带动沪指重返半年线上方.但分析人士认为,后市运行仍将取决于5月数据及政策放松情况,短线大盘仍将以整理格局为主.沪综指.SSEC收报2,361.367点,涨27.814点或1.19%;上周五该股指因经济基本面忧虑加剧,曾跌至一个半月新低.今日上海A股成交额放大至864亿元人民币,上交易日为679亿元.[.SSCN]

香港股市:连续第二个交易日上涨,受中资银行股和地产股走坚的提振.不过成交清淡,暗示此波涨势或维持不久.香港恒生指数.HSI收盘升0.47%,报18,800.99点.恒生国企指数.HSCE收高1.14%至9,647.79点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收盘略涨.希腊政治困局微露曙光,助市场风险偏好略有抬升;人民币中间价小幅高开,客盘尚均衡,人民币兑美元稍走强;但后市还将持续受到海外消息面的影响.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水236点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3686元.[CNY/CN][ID:nSB1572424]

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印度股市:主要股指收高1.2%,为5月10日以来最高收位,因全球风险偏好上升刺激了对SBI等金融股和本月曾遭打压的其他绩优股的买盘.指标BSE指数.BSESN涨1.2%,报16,416.84点.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元连续第三个交易日上涨,创下逾两个半月来最长升势,因全球风险偏好上升支持本地股市强劲上涨.印度卢比/美元收盘报55.185/195,上周五收报55.37/38.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,278.37点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨0.62%至680.22点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.21%至32.1015;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.57%,报40.2800.

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巴西股市:拉丁美洲股市收高,投资者对希腊可能无序退出欧元区的忧虑缓解,但由于美国适逢公众假期休市,盘中交投淡静.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP创下一周来最大单日涨幅,升1.38%,报55,212.69点,但成交量创下年内最低.[ID:nL1E8GS5OB]

巴西汇市:巴西雷亚尔周一连续第四个交易日引领本地区货币上涨,因市场预期巴西央行可能将再度大举入市干预,以抑制雷亚尔大幅贬值.雷亚尔兑美元BRBYBRL=涨0.59%,报1.9820雷亚尔.[ID:nL1E8GS6F3]

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南非股市:周一微幅收高,包括Anglo American Platinum在内的铂金矿业股在数月来遭打压后收复失地.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨0.4%,报29,189.72点.综合指数.JALSH升0.34%,至33,104.06点.[.J][ID:nL5E8GSFWX]

南非汇市:南非兰特/美元盘中一度上涨1.5%,因市场再度预期希腊问题将得到解决,但由于美国市场因公众假期休市,兰特稍后在交投淡静中回吐部分涨幅.1557GMT兰特兑美元ZAR=D3报8.3480,较上周五收盘价8.4050高出0.7%.[ZAR/][ID:nL5E8GSGXE](完)