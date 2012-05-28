〔欧元区金融〕希腊四大银行获EFSF注资180亿欧元支持

路透雅典5月28日电---希腊财政部表示,政府于周一将180亿欧元(226亿美元)资金交付给国内四大银行,这些境况艰难的银行藉此得以重获欧洲央行的融资.

这笔期待已久的注资以欧洲金融稳定机构(EFSF)纾困基金的债券形式发放,将可充实National Bank(NBGr.AT), Alpha(ACBr.AT), EurobankEFGr.AT以及Piraeus Bank(BOPr.AT)几近枯竭的资本.

财政部发布声明称:"希腊四大银行的过渡性资本重组工作于今日完成,希腊金融稳定基金(HFSF)向这些银行提供了180亿欧元资金."

"本次注资恢复了这些银行的资本适足率,并确保它们可以使用到欧洲央行及欧元体系的流动行资金拨备.这些银行现在拥有充足的资金来源以支撑实体经济.

HFSF向National Bank提供69亿欧元,Alpha获得19亿欧元,Eurobank和Piraeus分别获得42亿和50亿欧元.所有这四家银行都将于本周公布第一季财报.(完)