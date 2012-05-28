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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 07:35 BJT

〔路透调查〕欧洲央行料将把无限量再融资操作延长逾一年

路透班加罗尔5月28日电---接受路透调查的多数交易商周一表示,在7月后的至少一年内,欧洲央行将继续通过再融资操作向银行提供无限量资金.

所有23位受访交易商均预计,欧洲央行将提供无限量资金直至7月以后,其中13位预计再融资操作将延长逾一年.

六位受访交易商表示,欧洲央行的再融资操作料延长六个月至一年;三位交易商预计延长三至六个月.剩余一位交易商称,至多再延长三个月.(完)

--编译 于春红;审校 王兴亚

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