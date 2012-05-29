胡拉镇惨案后叙利亚政府面临新的国际压力

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安曼5月29日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---联合国和阿盟联合特使安南到访大马士革，叙利亚总统阿萨德再次面临国际压力，结束国内流血冲突。叙利亚政府指责伊斯兰武装分子制造了屠杀事件。
安南计划周二与阿萨德会面，预计他将敦促叙方遵守停火协议。在安南的调解下，叙利亚政府和反对派于近七周前接受停火协议。
安南周一在大马士革呼吁叙利亚当局采取行动结束杀戮活动，此前他称上周末发生在胡拉镇的屠杀活动是“骇人听闻的犯罪”。至少108人在这次事件中丧生，其中很多是儿童。
俄罗斯和中国周日支持联合国安理会发布的一份不具约束力的声明，对动用大炮和坦克袭击胡拉镇提出批评。叙利亚反对派不拥有这种武器。
叙利亚反对派活动人士称至少另有41人在哈马（Hama）的冲突中丧生，但是俄罗斯和中国并未表现出要求阿萨德下台的迹象。俄中两国官员表示，双方必须会晤以确保找到和平解决方案。
安南呼吁叙利亚政府“采取大胆举措，表现出和平解决这场危机的严肃立场”。他并表示，“这项和平倡议不但是针对（叙利亚）政府，而且是对每一名手中持有武器的人。”
在致联合国安理会的公开信中，叙利亚外交部断然否定政府军与胡拉镇惨案有关。叙利亚政府将此次惨案归咎于伊斯兰武装分子。
中国外交部表示，“中方对发生在叙利亚胡拉镇的大量平民伤亡事件深感震惊，对残害无辜平民特别是妇女、儿童的行为予以最强烈的谴责。”中国国务院总理温家宝称支持安南提出的停火计划，并应加快达成和平解决方案。（完）
--编译：王凤昌 发稿：程芳
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9