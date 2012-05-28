〔欧洲金融〕波兰央行总裁称,西班牙可以仰仗国际援助

南非汇市：兰特回落，因美元在一批乐观经济数据出炉后反弹
1615 GMT，兰特兑美元下跌0.43%，报12.9800兰特，随着美元收复部分失地，兰特从盘中高位12.9000有所回落。
路透利马5月28日电---波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)周一表示,若困境中的西班牙银行业需要进一步资本重组,该国可以仰仗国际资金的防火墙.
贝尔卡在秘鲁就欧元面临的困境发表演讲时表示,若有需要,西班牙可以获得国际资金.
他称,"显然,欧洲金融稳定机构(EFSF)和国际货币基金组织(IMF)均有所谓的防火墙,这确保了西班牙可能获得金融援助,从国外获得过渡融资."
贝尔卡不愿说明西班牙是否需要这样的援助.
贝尔卡并称,不光是西班牙面临挑战,整个欧洲都力争在不牺牲经济增长的情况下实现财政整固,他指法国和希腊大选表明,激烈的撙节举措被抛弃.
他说,"我认为,欧洲的焦点将发生某种变化,从不惜一切代价的财政整固,到影响较轻微的财政整固并刺激经济增长."(完)
--编译 张荻;审校 徐文焰
1615 GMT，兰特兑美元下跌0.43%，报12.9800兰特，随着美元收复部分失地，兰特从盘中高位12.9000有所回落。
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欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选