(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月28日电---美国加州海岸附近的蓝鳍金枪鱼中发现了来自日本福岛核电站的低水平核辐射,说明这种鱼携带放射性化合物穿越太平洋的速度要比风或水更快。

科学家周一称,2011年8月,在美国圣地亚哥附近捕获的15条金枪鱼中发现了少量的铯-137和铯-134。这一时间距离这些化学物从日本东部海岸被排入海水中约四个月。

这比风和水流将日本核电站碎片带至阿拉斯加和美国西北太平洋附近水域的时间要早很多。

研究人员在研究报告中称,如果被食用,这些停留在金枪鱼体内的放射性铯应该不会损害到人体健康。该研究发表在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上。

报告主要作者、斯坦福大学霍普金斯海洋研究站(Hopkins Marine Station)的麦迪甘(Daniel Madigan)指出,被检测到的放射性物质的数量远低于日本的安全限量。

麦迪甘在接受电话采访时表示:“我不会告诉别人吃什么安全,或吃什么不安全。显然有些人认为,任何一点放射性物质都不好,都希望能避免。但相比自然存在的放射物……和安全限量标准,这一含量一点儿都不大。”(完)