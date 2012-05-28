〔英国利率〕央行委员布罗德班特拒绝IMF有关降息以刺激经济的提议

南非汇市：兰特回落，因美元在一批乐观经济数据出炉后反弹
1615 GMT，兰特兑美元下跌0.43%，报12.9800兰特，随着美元收复部分失地，兰特从盘中高位12.9000有所回落。
* 布罗德班特:英国央行曾经考虑降息,但随后否决
* 央行目前的立场适宜,若欧元陷入危机将采取行动
* 英国央行的政策效果是有限的
* 担心危机损及英国企业投资
路透伦敦5月28日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特拒绝了国际货币基金组织(IMF)要求考虑进一步降息的呼吁,称这对企业帮助不大,而且很可能打击银行的放贷积极性.
IMF上周表示,英国央行若要刺激迟滞的经济以及糟糕的债信市场,应考虑其他选项,而不能仅限于购买政府公债.
但布罗德班特表示,当前英国央行的货币政策是适宜的,央行曾经在去年10月考虑过进一步降息,但随即否定,转而采取购买公债这一进一步量化宽松政策.
1615 GMT，兰特兑美元下跌0.43%，报12.9800兰特，随着美元收复部分失地，兰特从盘中高位12.9000有所回落。
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欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选