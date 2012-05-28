〔英国利率〕央行委员布罗德班特拒绝IMF有关降息以刺激经济的提议

* 布罗德班特:英国央行曾经考虑降息,但随后否决

* 央行目前的立场适宜,若欧元陷入危机将采取行动

* 英国央行的政策效果是有限的

* 担心危机损及英国企业投资

路透伦敦5月28日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特拒绝了国际货币基金组织(IMF)要求考虑进一步降息的呼吁,称这对企业帮助不大,而且很可能打击银行的放贷积极性.

IMF上周表示,英国央行若要刺激迟滞的经济以及糟糕的债信市场,应考虑其他选项,而不能仅限于购买政府公债.