《亚洲金融市场假期一览表》--5月29日-12月31日

金属期市：供应忧虑令镍价升至两个月高位，中国海外投资数据不佳打压期铜

路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。