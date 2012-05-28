《亚洲金融市场假期一览表》--5月29日-12月31日

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
亚洲金融市场假期如下:
6月 4日(周一)--泰国、新西兰
6月 6日(周三)--韩国
6月11日(周一)--澳洲、俄罗斯
6月12日(周二)--菲律宾、俄罗斯
6月22日(周五)--中国
7月 2日(周一)--香港
7月16日(周一)--日本
8月 2日(周四)--泰国
8月 9日(周四)--新加坡
8月13日(周一)--泰国
8月15日(周三)--韩国、印度
8月17日(周五)--印尼
8月20日(周一)--马来西亚、印度、印尼、新加坡
8月21日(周二)--马来西亚、菲律宾、印尼
8月22日(周三)--印尼
8月27日(周一)--菲律宾
8月31日(周五)--马来西亚
9月 3日(周一)--越南
9月17日(周一)--日本、马来西亚
9月19日(周三)--印度
10月1日(周一)--中国、香港、韩国
10月2日(周二)--中国、香港、印度
10月3日(周三)--中国、韩国
10月4日(周四)--中国
10月5日(周五)--中国
10月8日(周一)--日本
10月10日(周三)--台湾
10月22日(周一)--新西兰
10月23日(周二)--香港、泰国
10月24日(周三)--印度
10月26日(周五)--马来西亚、印尼、新加坡
11月 1日(周四)--菲律宾
11月 2日(周五)--菲律宾
11月 5日(周一)--俄罗斯
11月13日(周二)--马来西亚、印度、新加坡
11月14日(周三)--印度
11月15日(周四)--马来西亚、印尼
11月16日(周五)--印尼
11月23日(周五)--日本
11月28日(周三)--印度
11月30日(周五)--菲律宾
12月 5日(周三)--泰国
12月10日(周一)--泰国
12月24日(周一)--日本、印尼
12月25日(周二)--香港、马来西亚、菲律宾、韩国、澳洲、印度、新西兰、印尼、新加坡
12月26日(周三)--香港、澳洲、新西兰
12月31日(周一)--日本、菲律宾、韩国、泰国、印尼、台湾、俄罗斯
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选[HOL2/DIARY].参考欧美休假安排原文报导,请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]
--编译 李爽
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。