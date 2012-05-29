美国与加拿大经济指标预测--5月29日-6月5日****

路透5月29日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------5月28日当周--------------------------------
5月29日(二)
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 4月 -- 92.2
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 3月 -2.6% -3.5%
经季节调整房价指数(较前月) +0.2% +0.2%
未经季节调整房价指数(较前月) 持平 -0.8%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 5月 70.0 69.2
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 5月 -- 负3.4
5月30日(三)
1100 美国抵押贷款指数 5月25日当周 -- 804.9
再融资指数 -- 4,456.4
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月26日当周 -- -1.7%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 4月 -- +0.9%
(较前月) 持平 +0.2%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月26日当周 -- +2.7%
1400 美国成屋待完成销售(较前月) 4月 +0.1% +4.1%
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 5月 -- 12.6
5月31日(四)
-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 5月 -- +0.6%
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 5月 -- 40,559
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 5月 增加14.8 增加11.9
1230 美国企业获利 第一季 +1.1% +1.1%
1230 加拿大经常帐(亿加元) 第一季 赤字108.5 赤字103.3
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 +1.9% +2.2%
GDP隐性平减指数 +1.5% +1.5%
最终销售 +1.5% +1.6%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.4% +2.4%
核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月26日当周 37.0 37.0
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.0
续请失业金人数(万人) 5月19日当周 325 326
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 56.5 56.2
6月1日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 5月 增加15 增加11.5
制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加1.6
民间就业岗位(万个) 增加16 增加13
失业率 8.1% 8.1%
平均时薪 +0.2% 持平
平均工时 34.5 34.5
1230 美国个人所得 4月 +0.3% +0.4%
个人支出 +0.3% +0.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.1%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +2.0%
实质个人支出 -- +0.1%
1230 加拿大GDP(较上月) 3月 +0.4% -0.2%
(较上季) 第一季 -- +0.4%
(较上季环比年率) +1.9% +1.8%
1330 加拿大RBC制造业PMI 5月 -- 53.30
1400 美国建筑支出 4月 +0.4% +0.1%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 53.9 54.8
1430 美国ECRI一周领先指标 5月25日当周 -- 123.1
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)4月 -- +2.0%
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 5月 1,450 1,437.1
----------------------------------6月4日当周--------------------------------
6月4日(一)
1400 美国工厂订单 4月 +0.3% -1.9%
耐久财(耐用品)订单 4月修正值 -- +0.2%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.6%
扣除国防的耐久财订单 -- +1.2%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.9%
1400 美国就业趋势指数 5月 -- 108.0
6月5日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月2日当周 -- --
1230 加拿大建筑许可 4月 -- +4.7%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月2日当周 -- --
1300 加拿大央行利率决定 -- 1.00%
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 5月 54.0 53.5
企业活动指数 55.0 54.6 (完)
--编译 李春喜;审校 李爽