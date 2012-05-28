(重温稿)〔中国社会〕原铁道部部长刘志军被开除党籍并移送司法机关

路透北京5月28日电---新华社周一报导称,中国原铁道部部长刘志军因严重违纪被开除党籍,并因涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理.

新华社报导并称,经查,刘志军滥用职权帮助北京博宥投资管理集团公司董事长丁羽心获取巨额非法利益,造成重大经济损失和恶劣社会影响;收受他人巨额贿赂和贵重物品;道德败坏;对铁路系统出现的严重腐败问题负有主要领导责任.

"刘志军的上述行为已构成严重违纪,有的问题已涉嫌犯罪."新华社报导称.

去年2月底,中国全国人大常委会表决称,决定免去刘志军的铁道部部长职务,任命盛光祖为铁道部部长.并且中共中央纪委开始对刘志军严重违纪问题进行立案检查.

中国铁路短短几年经历大起大落.金融危机期间受益于4万亿刺激计划,铁路尤其是高铁建设明显加速,2010年高峰时期的基本建设投资高达7,075亿元,但2011年甬温线发生特大动车事故,加之铁道部身背高负债,融资堪忧,导致去年基建投资大幅降至4,611亿元.

而有市场人士认为,刘志军的下马也是导致去年铁路投资规模压缩的原因之一.(完)