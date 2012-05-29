《热点透视》欧系银行为何不对债券持有人减记?

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay/Fiona Maharg Bravo; 编译 李爽

路透伦敦/马德里5月28日电---欧洲银行业者为什么不对其债券持有人进行减记呢?2008年金融危机期间,政府救助使得持有欧系银行优先无担保债券投资者免受损失.这次,银行资本还是那么脆弱,各国甚至更加捉襟见肘,显而易见,此举似乎更是明智的举措.

拿西班牙受困银行BFA-Bankia (BKIA.MC)来说.该银行从西班牙政府手中拿到190亿欧元救助金.如果西班牙不这样做,而是将Bankia据估计达80亿欧元的优先债以及120亿欧元的次级债务进行减记,那么其就不需要付出这么多,也不会加大纳税人的重担.

据汤森路透数据,欧系银行拥有1.1万亿欧元至少还有12个月到期的可减记优先债.在爱尔兰救助银行业期间,欧洲央行反对对该国银行优先债减记,以免给欧洲信贷市场套上枷锁.但欧央行向银行业提供1万亿欧元三年期低息贷款降低了出现流动性危机的风险,即便此举未解决欧元区更深层次的问题.此外,欧系银行目前似乎也无法大量出售新发行优先无担保债券.

但主要的障碍仍然存在.西班牙的一个问题就是,要对优先债权人减记,监管机构首先必须要刨除次级债权人,其中三分之二还是散户储户.除此之外,优先债权人目前基本与散户不相上下.

强制优先债权人承担损失的单方面决定可能还促使投资者对西班牙敬而远之,就像丹麦去年的境况那样.这一点事关重大,因为西班牙银行业最终必须要偿还欧央行3,170亿欧元.

欧盟执委会敲定解决倒闭银行业问题的机制时,其中部分问题可以克服,但进展缓慢,据欧洲一高级银行业人士透露,等到实施可能要到2015年甚至更晚.根据摩根大通数据,届时超过四分之三的现有优先无担保债券已经到期.欧盟执委会的机制将包括为债权人担保的工具.

剩下2,500多亿欧元优先债的规模不算大.但等到2015年才对欧系银行进行资本重整则太迟了.此外,随着银行料为欧央行三年期贷款进行再融资,加大未来亏损的风险将使投资者对银行债券更加谨慎.监管机构和政界人士将面临压力,要求其在规则推出以前为发行债券担保,防止追溯性地减记.对于银行债权人来说,这意味着第二次胜利逃脱.(完)