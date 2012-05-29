《热点聚焦》欧洲企业各有准备,以防希腊社会动乱和退出欧元区

路透伦敦5月28日电---英国电子产品零售商DixonsDXNS.L过去几周以来囤积了不少安全门窗,以便万一希腊发生动乱,境内近100家店铺能得到保护.

Dixons首席执行长Sebastian James称,虽然这计划可能看起来有点大惊小怪,但有准备总是好事.

欧洲企业的高层主管大概都同意.随着金融危机在希腊恶化,企业正在做足准备,以防从社会动荡到金融体系的完全崩溃等各种情况发生.

这些准备措施包括每晚汇走在希腊的所有现金收入、削减债务、排除信用不佳的客户;另外如果希腊被迫弃用欧元,它们也要为改采新希腊币作好准备.

"多数企业正在为希腊退出欧元区作准备,他们留意现金、债券和货币方面的事宜,"毕马威会计师事务所合伙人Roger Bayly称.

Dixons首席执行长Sebastian James称,针对希腊境内69家全资和29家专营店已制定应急计划,能在短时间内关闭店铺以免遭受社会动乱的威胁,并可改采希腊新币.

全球最大的烈酒集团帝亚吉欧(Diageo)(DGE.L)已削减在希腊的营销支出、减少库存,并将现金快速转出希腊.过去三年该公司在希腊的营收下降一半,还不到1亿英镑.

帝亚吉欧首席营销长Andy Fennell称,公司在希腊的营收仍在下降.约翰走路(Johnnie Walker)以前卖得非常好,现在也已萎缩,在集团100亿英镑年营收中只占不到1%.

"这对希腊可能产生明显的影响,但大问题在于对欧元区其他国家的影响如何,"Fennell称.他所指的是帝亚吉欧在区内其他更大但受困的市场,如西班牙和爱尔兰.

全球最大豪华汽车集团宝马(BMW)(BMWG.DE)表示,已为最坏的情况做好准备.自从2008年以来,宝马在希腊的经销商有四分之一已停业,而且每年交货到希腊的宝马汽车数量已从最高峰的约7,000辆,下降逾三分之二.

英国葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)和瑞士的罗氏ROG.VX等主要制药企业,正与欧洲当局制订应急预案,以保证重要药品在假若希腊退出欧元区后仍能进入该国.

无线运营商沃达丰(VOD.L)表示,如果希腊银行体系冻结且发生社会骚乱,该公司已有应对计划.(完)