《新兴市场重要经济事件预告》--5月29日-6月5日

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5月29日(二)
香港--金融稳定委员会(FSB)举行全体会议(至5月30日).
伦敦--国际能源署(IEA)发布世界能源展望特别报告,主题为支撑潜在"天然气黄金时代"所需"黄金规则".
印度孟买--印度央行总裁苏巴拉奥和副总裁H.R. Khan参加第25届全国财政秘书会议.
印度孟买--印度央行副总裁Shri Anand Sinha在BFSI投资者会议上发表演讲,题为"巴塞尔协议III对银行运作、盈利能力和资金管理的影响"(0930).
比勒陀利亚--南非央行发表半年度货币政策评估报告并举行研讨会.
萨拉热窝--塞尔维亚中央议会上院就2012年预算进行投票(0500).
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议.
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至5月30日).
5月30日(三)
曼谷--2012年世界经济论坛东亚会议(至6月1日).
香港--金融稳定委员会(FSB)举行全体会议(最后一日).
布鲁塞尔--欧盟执委会将采纳针对27个成员国及整体欧元区的第二份年度政策建议(0900).
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(最后一日).
约翰内斯堡--南非央行总裁Gill Marcus在戈登商科学院(Gordon Institute of Business Science)论坛上发表演讲(1545).
5月31日(四)
华盛顿--G30国际经济暨金融事务咨询集团(G30 Consultative Group of International Economic and Monetary Affairs)第67次全体会议(至6月2日).
印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan在第七届花旗印度投资者会议上发表主旨演讲(0730).
基希讷乌--摩尔多瓦央行货币政策会议.
布鲁塞尔--2012年布鲁塞尔经济论坛.
6月1日(五)
曼谷--2012年世界经济论坛东亚会议(最后一日).
印度科钦--印度央行副总裁Subir Gokarn发表有关"评估当前经济形势"的主旨演讲(1315).
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.
6月2日(六)
华盛顿--G30国际经济暨货币事务咨询集团(G30 Consultative Group of International Economic and Monetary Affairs)第67次全体会议(最后一日).
6月3日(日)
华盛顿--第八届八国集团(G8)暨20国集团(G20)年度青年峰会(至6月9日).
6月4日(一)
维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会会议.
土耳其伊斯坦布尔--2012年世界经济论坛欧洲、中东、北非和中亚会议(至6月6日).
6月5日(二)
里加--欧盟执委会副主席雷恩、瑞典财政部长柏格、欧洲央行执委亚斯穆森和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加为期一天的会议,会议主题为"抗击多种可能性:从波罗的海国家复苏中吸取的教训."
内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会会议.
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至6月6日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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