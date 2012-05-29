《新兴市场重要经济事件预告》--5月29日-6月5日

韩国金融市场：韩元料录得连续第三日涨幅，美联储会议记录温和

路透首尔2月23日 - 韩元兑美元 周四料录得连续第三个交易日涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)隔夜公布的会议记录显示，3月升息可能性或不如市场之前的预期。 0212GMT，韩元兑美元报1,139.3，较周三收盘水平1,142.6上涨0.3%。韩元触及一周盘中最高位1,139.5。 “美元在全球市场有所走软，而围绕法国总统选举的担忧情绪略有平息，为今日的韩元走势带来支撑，”新韩金融投资汇市分析师Ha Keon-hyeong表示。 韩股近持平，综合股价指数(KOSPI) 最新报2,106.11点。 稍早韩国央行一如预期连续第八个月维持利率不变 。金融市场对此反应平淡。 外资料中断此前连续五个交易日的买超，近盘中时分卖超韩股275亿韩元。 下跌和上涨个股分别有444档和324档。 韩进海运(Hanjin Shipping) 暴跌47%，投资者在该股摘牌前大举抛售。韩国一法院