奥巴马出席美国阵亡将士纪念日活动

(本文由路透中文网编译提供)

路透阿灵顿5月28日电---美国总统奥巴马周一出席阵亡将士纪念日活动，对退伍军人表达敬意，称从伊拉克撤军以及很快将从阿富汗撤军是“新曙光”，并承诺若无明确需要不会再派兵出征。

奥巴马在纪念仪式的讲话中未提及与伊朗和叙利亚的紧张关系，而主要聚焦于美国前总统小布什发起的两场战争。

他在阿灵顿国家公墓举行的纪念活动上表示：“经历了过去十年的战争乌云，我们看到了新曙光。”当他说到这次纪念日是九年来第一次没有美国人在伊拉克战斗及阵亡时，听众报以热烈的掌声。

奥巴马表示：“作为总司令，我可以告诉你们，出兵是我不得不作出的最痛苦的决定。”

“我可以保证，除非确有必要，否则我绝不会这样做。如果非要出兵，我们必须给军队以明确的任务以及一个心怀感恩国家的全部支持。”

奥巴马在纪念仪式上向无名战士纪念碑(Tomb of the Unknown Soldier)敬献花圈。

周一晚些时候，奥巴马还出席在华盛顿美国越战纪念碑前举行的纪念活动。（完）