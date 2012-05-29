〔加拿大经济〕就业情景远没有数据展示出来的那么乐观

欧洲金融：意大利预计几周内就纾困西雅那银行与欧盟达成协议
路透米兰2月22日 - 意大利财政部高官Fabrizio Pagani周三称，该国预计数周内可就政府救助西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议。
路透渥太华5月28日电---加拿大在今年两个月内就创造出了令人惊喜的14万个就业岗位,为30年来最多,让该国政府感到自豪.
但深入观察发现,一些分项数据显示情况远没有那么乐观.
加拿大就业岗位无疑在增加,但该数据即使在情况最好的时候也具有波动性.
加拿大从衰退期间就业流失中恢复的速度比欧洲和美国都要快,截至2011年1月,加拿大就赢回了40万个就业岗位.但到2011年中,加拿大就业增速放缓,因经济增长减慢.
加拿大5月就业数据将于6月8日出炉.
加拿大最受关注的就业数据来自于劳动力调查,该数据基于对56,000个家庭的访查,月末过后几天公布.家庭调查的性质意味着该主要数据尤其容易受抽样误差的影响.
另一个就业数据为非农就业,公布时间要晚六周.
这两个数据所通常会显示出相似的趋势.不过从去年12月到今年2月期间,家庭调查数据显示就业岗位增加5,700个,但非农就业显示就业岗位减少6,000个.
潜在趋势亦不如数据本身强劲.其中一个迹象就是,10%的兼职工人无法找到全职工作,该比例较2010年降低,但远高于衰退前6.5%的水准.
加拿大失业率为7.3%,比2008年低点高出1.3个百分点.4月失业人数为140万人,危机前该数字为110万.
薪资是显示就业市场尚未大好的另一个指标.2011年薪资增长2.3%,但同期通胀为2.9%.2008年薪资增幅为5%.
就业率为61.9%,而在危机之前的两年,就业市场非常活跃的时候该数据为63%.(完)
--编译 杜明霞;审校 戴素萍
路透米兰2月22日 - 意大利财政部高官Fabrizio Pagani周三称，该国预计数周内可就政府救助西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议。
路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持利率不变，在面临诸多不确定性之际选择按兵不动。这些不确定性包括难以预测的朝鲜(北韩)、全球政策挑战以及国内政治丑闻等。
路透香港2月23日 - 中国中化集团的房地产开发业务平台--中国金茂称，拟发行五年期本金额5亿美元的优先担保票据，融资以购回一批今年稍后到期的5亿美元票据，新一批的票据年息率为3.6%。