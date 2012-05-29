〔加拿大经济〕就业情景远没有数据展示出来的那么乐观

路透渥太华5月28日电---加拿大在今年两个月内就创造出了令人惊喜的14万个就业岗位,为30年来最多,让该国政府感到自豪.

但深入观察发现,一些分项数据显示情况远没有那么乐观.

加拿大就业岗位无疑在增加,但该数据即使在情况最好的时候也具有波动性.

加拿大从衰退期间就业流失中恢复的速度比欧洲和美国都要快,截至2011年1月,加拿大就赢回了40万个就业岗位.但到2011年中,加拿大就业增速放缓,因经济增长减慢.

加拿大5月就业数据将于6月8日出炉.

加拿大最受关注的就业数据来自于劳动力调查,该数据基于对56,000个家庭的访查,月末过后几天公布.家庭调查的性质意味着该主要数据尤其容易受抽样误差的影响.

另一个就业数据为非农就业,公布时间要晚六周.

这两个数据所通常会显示出相似的趋势.不过从去年12月到今年2月期间,家庭调查数据显示就业岗位增加5,700个,但非农就业显示就业岗位减少6,000个.

潜在趋势亦不如数据本身强劲.其中一个迹象就是,10%的兼职工人无法找到全职工作,该比例较2010年降低,但远高于衰退前6.5%的水准.

加拿大失业率为7.3%,比2008年低点高出1.3个百分点.4月失业人数为140万人,危机前该数字为110万.

薪资是显示就业市场尚未大好的另一个指标.2011年薪资增长2.3%,但同期通胀为2.9%.2008年薪资增幅为5%.

就业率为61.9%,而在危机之前的两年,就业市场非常活跃的时候该数据为63%.(完)