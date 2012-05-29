《中国报摘》--其他报纸重要消息5月29日

**上海证券报**

--业内人士透露,大行已开始与项目接触,准备放贷;另有消息称,月末大行信贷投放力度明显加大,某大行近一周新增量高达400亿元人民币左右.

--5月北京新房成交量恢复到调控前水平.据中原地产统计,截至目前,5月份全国54个典型城市累计成交已近20万套,创2011年初新一轮调控以来的月度新高.

--中国化学(601117.SS)公告称,公司与迪拜政府建设主管部门签订迪拜国民安居项目施工总承包合同,总金额约29.5亿美元(约合人民币186.44亿元),合同工期60个月,约占公司2011年营业收入的42.82%.

--合资券商"全牌照"业务审批的步伐终于开始加快.记者获悉,财富里昂证券已于日前获得了中国证监会换发的全新业务许可证,公司经营范围从投行业务扩充至证券投资咨询和证券经纪,为业界首例.

**人民日报**

--商务部部长陈德铭表示,2015年中国有望成世界最大消费市场,现代服务业成为中国吸引外资重点.2011年,中国服务贸易进口达2,370亿美元,较上年增长23.7%.

**21世纪经济报 道**

--国家邮政局市场监察司相关人士证实,联邦快递(FDX.N)和UPS(UPS.N)已向国家邮政局提出经营国内快递业务的申请,目前该经营许可的申请已经行至最后一步,到了公示阶段,5月31日公示结束后不出意外的话即可获批牌照.

--人保集团相关负责人透露,虽然仍是A+H股的方式,但人保集团此次将提前启动H股上市计划.而保荐机构名单上也新增了中金公司.

**第一财经日报**

--银监会内部强调,当前信贷领域风险管控有待进一步提高.并且认为从信用风险角度来看,风险敞口最大的高危行业依次为,政府融资平台、钢铁行业、有色金属、房地产等.钢铁、有色行业出现跳升.

--摩根大通(JPM.N)宣布,经中国银银会批准,已向摩根大通银行(中国)有限公司增资25亿元人民币(约合4亿美元),同时该行也获得银监会批准开设苏州分行.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/赵红梅; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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