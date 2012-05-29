〔中国房地产〕北京5月楼市回暖,新房二手房成交量创年内新高

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透北京5月29日电---5月中国商品住宅市场进入传统销售旺季,受供应量上涨,降价项目增多及刚需积极入市影响,北京市5月新房、二手房的成交量均创出年内新高.
北京市住建委网上签约数据显示,截至26日,5月北京市新房签约套数为8,531套,环比上涨25%;二手房住宅签约9,947套,环比上涨18.3%.二者均超过去年同期的成交量.
链家地产市场研究部分析师陈雪表示,在"以价换量"的推动下,北京成交量逆转去年平稳下行的走势,在3月底开始增长明显,降价促销依然是吸引消费者的主要途径.
陈雪并表示,消费者当前购房积极性提高,而且购房理性,加之限购环境下投资性购房者难入市,需求将稳定释放.在无政策或者其他因素影响的情况之下,预计6月成交将会延续5月成交状态.
除北京之外,5月全国楼市均出现不同程度回暖.中国房产信息集团数据显示,从5月第二周开始,重点城市成交指数已连续三周出现环比上涨.
在持续严厉调控政策下,目前中国楼市多项指标均出现大幅下滑.路透根据国家统计局数据测算,4月中国房地产开发投资同比增长9.2%,为逾两年以来新低;同期新开工面积同下降14.6%,亦为今年以来连续第二月下跌;4月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.2%,为路透去年初开始测算该加权指数以来连续第二月出现下跌.[ID:nSB1540892]
中国经济增速持续放缓带来的保增长压力,令房地产稳定经济的作用得以凸显.市场预计尽管在调控方向上不会有根本改变,但在调控措施上将进一步差异化支持刚需.[ID:nSB1567326](完)
--发稿 邵晓忆; 审校 杨淑祯
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9